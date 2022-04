Andres BETANCUR

Passionné par l’action humanitaire, je suis aujourd'hui très intéressé pour les organismes de droit privé et pour l'action sanitaire et sociale.

Mes études d’ingénieur en Informatique et Télécommunications ainsi qu’en Economie et Finances, Economie et Société et Management des Organismes Sociaux m'ont amené à affiner mon expertise théorique au service de mes différentes activités bénévoles et professionnelles.

Mon objectif est de mettre en pratique et d'approfondir mes connaissances techniques et administratives en protection et actions sociale ainsi que mes compétences en informatique et économie afin de développer des projets pour améliorer la promotion de l'accès à la santé et aux soins des publics vulnérables.



Pour plus d'informations consultez mon profil sur linkedin http://www.linkedin.com/profile/view?id=265323677



Mes compétences :

Informatique

Protection sociale

Office 2010

Bases de données

Management