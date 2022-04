Andres BRAVO

Bonjour



J'ai un parcours commercial dans divers domaines avec 10 ans d''expérience en Management et une expérience de 5 ans sur le terrain en banque assurance.



Je suis a l'écoute des opportunités, de préférence dans le domaine du management commercial en GGS ou dans la banque assurance.



Je suis également ouvert à toute proposition de poste.



Disponible très rapidement



Langues parlées : Français, Espagnol comme langue maternelle et j'ai une bonne maîtrise de l'anglais.



Mes compétences :

Merchandising

Gestion de produit

Assurance Vie

Assurance

Assurance Santé

Qualité client

Planning stratégique

Animation de réunions

Reporting

Briefing

Suivi commercial et administratif

Recrutement

Entretiens professionnels

Management

Stratégie commerciale

Développement commercial

Communication