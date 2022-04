Andres-Camille LOCU-FAIVRE

Points fort ?

- sens du relationnel reconnu.

- Prise de décisions et gestion de projets.

- fort de proposition

- Créatif et pertinent

- Adaptabilité.

- Curieux

- Impliqué

- Ouvert d''esprit

-A l'écoute



Points faible?

Mon enthousiasme n’empêche parfois de prendre le recul nécessaire dans mon travail.



Social média addict - aficionado de la déco intérieur - parles plus ou moins anglais et plus ou moins espagnol



Mes compétences :

WordPress

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Marketing territorial

Relations Presse

Gestion de projet