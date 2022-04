Andres FERNANDEZ

Après avoir été membre des équipes de direction au plus haut niveau, avoir travaillé dans une entreprise multinationale comme dans une entreprise familiale et après avoir eu la possibilité de voyager à plus de 35 pays, mon expérience me permet de pouvoir avoir une vision très large du développement commercial autour du monde entier. En comprenant facilement les différences existant tant culturelles qu’opérationnelles de chaque secteur pour le bon développement du commerce.



Cette expérience m’a permis d’apprendre les connaissances et la collaboration étroite avec les plus différents organismes nationaux comme internationaux tels que Chambres de Commerce, ICEX, Douane internationaux, Banque mondiale…



Maintenant, mon objectif est de pouvoir transmettre ces connaissances et cette méthodologie aux entreprises qui sont prêts à réviser son modèle d’affaires, à projeter leurs stratégies d’internationalisation, à chercher leur positionnement international et à définir leur apport de valeur.



Et naturellement, la recherche, la sélection et la préparation des équipes de direction sont l’un des principaux actifs à tenir en compte et l’un de nos valeurs importantes.



www.globalyza.com