Andres NEMPEQUE

Fort d’une solide expérience dans le domaine de la Supply Chain, j'ai eu l'opportunité de travailler avec de grandes entreprises en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud, ce qui m'a donné la capacité de m'adapter à des environnements dynamiques et multiculturels.



À travers la gestion de flux, je cherche à créer un lien transversal dans les entreprises, en ajoutant de la valeur à la stratégie commerciale et avec l’objectif de répondre aux besoins du client. J’aime les projets stimulants et souhaite valoriser mon sens de management, mes compétences opérationnelles et mes qualités relationnelles au sein d’une équipe dynamique et performante.



J'ai de l'expérience dans la coordination des flux logistiques (prévision, transport, achat et stockage), ainsi que dans la gestion de projet, la gestion des indicateurs de performance (KPI), le reporting et l'amélioration continue.



Mes compétences :

Amélioration continue

Chaine logistique

Analyse de données

Gestion de projet

Négociation des fournisseurs

Reporting et indicateurs de performance KPI

Prévisions et approvisionnements

Pilotage de flux

Gestion des transports et des stocks

Coordination Logistique

Gestion de commandes