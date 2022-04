Andrés Vicente VALENZUELA PORTELLA

Vicenteportella@hotmail.com ; 07 60 96 98 71

Ingénieur Génie Civil de l’Université du Chili (parmi les 4 meilleures d'Amérique Latine) avec un Master en France (gestion de projets), j’ai de l'expérience comme Chargé d’Etudes et Projeteur. Après avoir travaillé au Chili, je suis arrivé en France en 2011 avec mon épouse française. En ce qui concerne mon expérience professionnelle en France, depuis 2012, j'ai travaillé dans le domaine d’études VRD (Voirie et Réseaux Divers), routes et terrassement.



Mes compétences :

Conception routière

Autocad

AutoPiste

Microsoft Excel

Études VRD (Voirie et Réseaux Divers)

Lotissements, aménagement de rues...

Office (Word, Excel, Power Point)

Management de projets

Dossier de consultation des entreprises (CCTP....)

COVADIS

Plans VRD (planimétrie et altimétrie)

Mathcad

Autoturn

Logiciels calcul structure chaussée

Microsoft project, Gantt project