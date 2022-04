Andres VILLARREAL

Bonjour et bienvenue sur mon profil VIADEO.



Après avoir travaillé 7 ans dans les domaines de l'environnement et du développement durable, j'ai décidé de m'orienter dans le monde du web et de l'e-commerce...parce que cela me passionne et aussi car le monde bouge et il est essentiel de savoir se renouveler!



Mes principaux atouts sont:

- Un riche parcours professionnel (expérience acquise dans des secteurs, structures et postes variés)

- Un profil multiculturel (j'ai pu développer ainsi les qualités suivantes: ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, autonomie, goût pour le challenge et sens du travail en équipe)

- Ma maîtrise de 3 langues (je parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol)



Actuellement je travaille chez Lengow et je m'auto-forme afin de développer véritablement mes compétences dans le numérique.



Si mon profil vous intéresse je vous propose de partager nos réseaux!



Mes compétences :

Management de projet

Environnement

Microsoft project

Audit

QSE / HSE

Développement durable

Microsoft office

Sécurité

Agenda 21

Sciences de l'ingénieur

Management environnemental

Collectivités territoriales