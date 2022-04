Andrew DE LOTBINIÈRE HARWOOD

Andrew de Lotbinière Harwwod commence sa carrière en danse en 1975 et est reconnue à travers le monde comme créateur-interprète-pédagogue hors pair dans le domaine de la danse Contact Improvisation et de la Composition Instantanée. Depuis le début des années 1980, ses chorégraphies instantanées ont été présentées dans un grand nombre de festivals internationaux. Par ailleurs, il enseigne régulièrement à l’École de danse contemporaine de Montréal, à l’Université du Québec à Montréal et à l’École Nationale de Théâtre.