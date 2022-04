Andrew LYONS

Je suis un illustrateur freelance basé à Dijon.

J'ai étudié la peinture à l'ecole d'Arts de Cardiff avant de m'installer en France où j'y ai étudié le design et découvert une passion pour le livres Tintin, qui, combiné à un intérêt pour le cubisme et le Jazz, inspire mes illustrations.



Clients:

GQ (UK), Wired magazine (UK), Financial Times, BBC Radio Times, Google (Think Quarterly), Kew Royal Botanical Gardens, Computer Arts, Creative Review, EnRoute Magazine, Brussels Airlines Magazines, Mercedes-Benz, SHL, William Morris Gallery, Spirig AG, Penguin Books, Pearson



www.lyonsa.com



Mes compétences :

Photoshop CS5

Drawing

Painting

Illustrator

Illustration

Design

Photoshop