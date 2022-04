Andrew NEALE

10 ans d’expérience en recrutement et en gestion des Ressources Humaines à Londres. Je suis aujourd’hui chez Volvo Group à Lyon en tant que Chargé de Recrutement. Je recrute pour tous nos metiers en francais et en anglais.



A londres je gérais une équipe de 20 recruteurs et de 2 assistantes administrative. Responsable de la gestion quotidienne du bureau, j’étais également en charge du développement des emplois et des compétences, de la formation, du développement de la politique de rémunération, du recrutement et de l’intégration du nouveau personnel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Formation

Management opérationnel

Management d'équipes

Coaching

Encadrement d'équipe

RH

Management