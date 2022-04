Andrew NOWLIN

Agence développant des outils d’évaluation, Test IPC permet aux professionnels ou en recherche d’emploi de s’évaluer et ou de définir une orientation professionnelle en rapport à leurs compétences.



Vous avez le projet de créer votre propre activité mais vous avez quelques hésitations sur vos véritables aptitudes ? Répondez au test IPC Entrepreneur ! Évaluation complète developpée en collaboration avec des professionnels, déterminez votre profil entrepreneurial pour connaître vos failles et atouts.

Que ce soit pour des tests de comportements, des évaluations de compétences, pour une orientation professionnelle , réservez chez Test IPC le test adapté pour des réponses pertinentes!

Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le poste de commercial mais également pour les recruteurs désirant évaluer les aspirants à ce poste, l’évaluation IPC Commercial vous permettra de savoir si vous êtes compétent pour ce métier.

De même, si vous souhaitez postuler au fonction de manager ou êtes déjà en poste mais que vous souhaitez vous tester, le test IPC Manager vous est destiné et vous permettra de savoir si vous disposez des compétences nécessaires pour en être un.



Mes compétences :

Test d'orientation

Test de personnalité

Test de compétence

Test commercial