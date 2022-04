Andrew QUILLET

Diplômé d'un Baccalauréat STG, je me dirige rapidement vers la filière commercial avec un Bts Négociation Relation Client. Je continue mon cursus par le biais d'une Licence en Sciences de l'Economie et de la Gestion et par un Master 1 en Management. Depuis janvier 2016, j'occupe le poste de conseiller clientèle au sein de la Caisse Clientèle à Nantes.



Mes compétences :

Relation client

Force de persuasion

Conseil personnalisé

Nouvelles technologies