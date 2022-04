Andrew SCHMIDT

Je suis diplômé de Sciences Po-Bordeaux avec un Master 2 en Cooperation Internationale et Développement - Gestion des Risques dans les Pays du Sud. De nationalité américaine j'ai fait ma licence et mon M1 aux Etats-Unis.



J'ai fait mon stage de fin d'études au Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) où j'ai travaillé au sein de l'équipe de business développement. J'ai été chargé d'approcher des entreprises afin de les convaincre de la rentabilité des mesures environnementales dans leurs organisations.



Je suis à la recherche d'une première expérience professionnelle où je pourrai utiliser les compétences en analyse risques (politiques, économiques, financiers, environnementaux) que j'ai pu acquérir au travers de mon parcours académiques.



Sérieux, motivé et enthousiaste je serais rapidement opérationnel dans plusieurs environnement. L'anglais est ma langue maternelle et je parle également le français et l'espagnol.



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Analyse stratégique

Analyse risque

Organisation d'évènements