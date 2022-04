Andrew SPENCER

[NB : 2012-06 je ne suis pas actuellement à l'écoute du marché.]



Je développe des systèmes d'information d'entreprise sur la plate-forme Java. Mon objectif final est de livrer de la valeur ajoutée au client. Je suis persuadé que l'approche agile est le meilleur moyen d'y arriver.



J'apprécie la collaboration avec d'autres développeurs. Je m'efforce d'instaurer un dialogue constructif avec le client. J'aime savoir que mon travail apporte de la valeur au client. Je tâche de laisser du code propre derrière moi.



La programmation est mon coeur de métier, mais je m'intéresse également aux processus et aux bonnes pratiques. J'écris des articles techniques sur mon blog, et j'ai co-organisé des conférences sur l'agilité, où j'ai également été orateur.



Je compte rester engagé dans mon métier d'ingénieur logiciel, et étendre mes compétences vers l'encadrement de développeurs juniors, l'animation de formations et l'architecture.



Mes compétences :

agile

Agile SCRUM

Anglais

Continuous integration

Design

English

Français

Hibernate

Hibernate JPA

Informatique

Informatique de gestion

Intégration

JAVA

Java JEE

JDBC

JEE

Jpa

JSP

JUnit

Microsoft SQL

Oracle

Scrum

Spring

Struts

Swing

TDD

TestNG