Andrew TCHITCHIAMA

Titulaire d'un master Environnement, ma formation plutôt polyvalente m'a permis d'acquérir de solides connaissances et compétences dans le traitement des pollutions dans l'environnement.



Grâce à mon premier stage au Syndicat Mixte de Gestion des déchets de la région de Sarcelles (95), j'ai pu développer des compétences en matière de gestion des déchets. Rattaché au service Valorisation Matière, j'ai réalisé un projet consistant à mettre en place un système de gestion de déchets verts (broyage) sur les territoires de la collectivité. J'ai par ailleurs effectué des séjours au centre de tri et au centre de valorisation énergétique puis été assistant dans les services Prévention et Collecte. Cette expérience m'a ainsi mis au cœur du traitement du déchet depuis sa production jusqu'à sa valorisation ou son élimination.



Mon second stage au Laboratoire de Météorologie Physique de Clermont-Ferrand (63) a été également axé sur le traitement de l'environnement mais dans un domaine plus physique et à une échelle globale. La surveillance du climat a donc été le domaine général de mon stage qui lui portait précisément sur les variations de la vapeur d'eau atmosphérique à partir du GPS.

Grâce aux capteurs présents sur les différentes stations appartenant au laboratoire, j'ai pu recueillir des données horaires météorologiques (température et pression), géographiques (Altitude et latitude) et de GPS (ZTD) sur des périodes pouvant aller jusqu'à 7 ans. Le logiciel de programmation Matlab m'a permis de calculer le paramètre intégré en vapeur d'eau (IWV) représentant la hauteur de la colonne d’eau que l’on obtiendrait en condensant la totalité de la vapeur d’eau atmosphérique au-dessus du site expérimental.

A partir des résultats, sur un premier site puis par couches atmosphériques, j'ai tenté de donner une explication physique aux observations en m'appuyant notamment sur les données internes de pluviométrie et sur le modèle ECMWF, outil de prévision numérique du temps à moyen terme.



Enfin mes différents projets en Génie des procédés, en traitement des eaux usées, et en chimie durable m'ont d’avantage conforté dans mon domaine d'étude.

Dynamique, organisé et social, je suis également quelqu'un de tenace et de déterminé, n'abandonnant pas à la première difficulté.



Mes compétences :

Développement durable

Génie des Procédés

Gestion de projet

Eau potable

Traitement des eaux

Gestion des déchets

Traitement des boues

Chimie analytique

Chimie verte

Environnement