Andrew VERBRUGGHE

Je suis quelqu'un qui aime les langues et qui les vis. Je les utilise au quotidien que ce soit par écrit ou par oral. L'Anglais et l'Allemand sont mes matières phares et j'ai déjà eu l'opportunité d'effectuer quelques séjours linguistiques en Angleterre (Londres) ainsi qu'en Allemagne (Aachen), ce qui m'a permis de m'ouvrir aux autres cultures et langues et de m'insérer parmi les peuples locaux. J'ai également eu l'occasion de faire un stage dans un office notarial au cours duquel j'ai eu le plaisir de prendre part à plusieurs achats de maisons, successions ..., ce qui m'a permis d'avoir un regard critique et de me comporter en tant que véritable professionnel. Enfin, j'ai pu aider au niveau de l'administration en rédigeant des courriers.



Mes compétences :

Microsoft Office, iPrezi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Libre Office