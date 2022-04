Élève ingénieur en fin de cycle au département de mine et pétrole de l’école des ingénieurs de Bangangte et recherche actuellement un stage professionnel de perfectionnement dans l'industrie extractive en générale et pétrolière en particulier



Mes compétences :

Conception

Étude de faisabilité de projets

Réalisation

Suivi de chantiers

Conseil

Prospection

Microsoft Project