Andrey GLIKMAN

SDL est le leader de la gestion de contenus multilingues et des solutions linguistiques. Bien plus qu'une simple vision, nous vous donnons les moyens concrets de vous développer à l'international grâce à nos solutions pratiques et à notre expertise en matière de traduction et de gestion de contenu numérique.



Nous permettons à nos clients d'interagir avec leur marché de façon instantanée grâce à des contenus pertinents, sur plusieurs canaux et sites, dans la langue du client.



Nous donnons à nos clients les moyens de maîtriser la complexité opérationnelle en supprimant les obstacles à l'innovation, aujourd'hui et demain.



Nous ouvrons à nos clients un accès plus rapide aux marchés internationaux en optimisant la fourniture de nouveaux sites et contenus multilingues pour leurs marchés existants ou nouveaux.





Célébrez plus de 20 ans d'innovation !

· Plus de 3 000 employés dans 57 bureaux et 38 pays

· Société cotée en bourse

· Technologie innovante et leader sur le marché

· Un réseau en pleine croissance de plus de 400 partenaires

· Proposant ses services aux 10 plus grandes marques internationales

· Plus de 80 % de la chaîne logistique de la traduction dans le monde utilise des logiciels SDL



Mes compétences :

Evénementiel

Édition de logiciels

Saas

Gestion de partenariats

Gestion d'équipe

Commercial export

Gestion de la relation client

Commerce international

Commerce B2B

Business development

Management

Développement commercial

Prospection commerciale

Translation et localisation

CRM

Content Managment Systems (CMS)