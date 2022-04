Diplômé d’Etat en 2013 à l’ENSA de Grenoble, je suis actuellement à la recherche d’une agence intéressée par l’embauche d’un jeune architecte motivé au sein de son équipe. Je souhaite mettre mes atouts au service d'une agence d'architecture dynamique, aux côtés de laquelle je pourrai renforcer mes acquis et développer de nouvelles compétences.





mes expériences :



- Participation à divers concours architecturaux

- Projets de logements individuels et hospitalier

- Maîtrise des différentes phases de développement d'un projet (ESQ, APS, APD, PC, DCE, PRO, DET)

- Expérience dans des agences françaises et russes



Compétences informatiques : Autocad, Archicad, Artlantis, Blender, 3ds Max, Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator

Compétences linguistiques : Français, Russe, Anglais



Pour plus des renseignement sur mes travaux vous pouvez consulter le site suivant :

http://issuu.com/s.andrey/docs/portfolio_storozhenko



Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,



Andrey STOROZHENKO

06 83 28 16 26



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

HTML

Autodesk Revit

Autocad

Artlantis

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

3D Studio Max