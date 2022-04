Andria RANAIVOSON

Apres 7 ans d'experience en maintenance systeme et reseau informatique j'ai suivi une formation de DEVELOPPEUR WEB. Ce qui me permet aujourd'hui d'elargir mon domaine de competence à du developpement PHP Mysql, Javascript, ActionScript, html, Dreamweaver et CSS; et aussi les outils de graphisme Photoshop CS2, Illustrator CS2,Flash 8.



Mes compétences :

Administrateur système

Internet

Intranet

Maintenance

Web