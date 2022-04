Andriamahavonjy RAZAFIARITIANA

Pluridisciplinaire, je suis spécialisé dans les domaines de l'environnement, notamment en gestion durable des ressources naturelles et en chimie appliquée à l’industrie et à l’environnement, et d’études économique et de gestion.

Polyvalent, j’interviens dans les domaines d’information-communication, de marketing communautaire, de socio organisation, de renforcement de capacités et de micro finance. Mon parcours professionnel a confirmé mes compétences dans le domaine de planification, de coordination, de gestion administrative et financière, de système d’information, de suivi évaluation et de capitalisation au niveau d’un programme/projet de développement et d’une entreprise.

Autodidacte et passionné de la nouvelle technologie et de communication, j’ai développé mes capacités en matière d’internet, d’infographie et de système d’information.





Mes compétences :

Environnement et gestion des ressources naturelles

Environnement et industrie

Système d'information géographique

Comptabilité et gestion financière des entrep