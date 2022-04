Je m'appelle IRIMANANA Henikaja Andriamahay.

Je suis passionné par les nouvelles technologies, l'aviation, le web design, le tennis et la science. Créatif, curieux et inspiré. Naviguer sur internet me permet de trouver une inspiration pour le bon développement de site web.



Mes compétences :

JavaScript

Bootstrap

MySQL

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop

Java

PostgreSQL

PHP 5

Adobe Illustrator

Wordpress

Oracle