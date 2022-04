Andriamalala H - S RAJAONARISON

L’expérience acquise en tant que responsable de personnel, alliée à celle d’un enseignant, renforcée par une formation d’« Ingénieur Maître en aménagement et développement territorial dominante encadrement et responsable de service » et dynamisée par l’animation en communication ne peut que servir pleinement dans un tel emploi.

Outre un sens du contact et de la responsabilité ; une faculté d’évaluer une situation et d’y répondre concrètement, je possède aussi un esprit d’initiative et une capacité d’adaptation qui me permettent de travailler au sein d’une équipe ou de manière autonome.

Par ailleurs, je porte également un vif intérêt à tout ce qui se rapporte, dans une démarche globale de développement durable, au développement local, à l’aménagement du territoire, aux projets économiques, aux enjeux de la mobilité, aux actions socio-culturelles, à la méthodologie de management, à l’animation d’équipe, à la politique de l’organisme, ainsi qu’à l’organisation et à la communication. Ceci contribuera certainement à faciliter mon adaptation pour être rapidement efficient. Je souhaite donc mettre au profit de votre organisme mes acquis. Exercer un métier motivant dans un milieu professionnel qui répond à mes attentes ne peut que stimuler davantage mes capacités et mes compétences.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Développement durable

Développement local

Mobilité