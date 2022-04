Andriamampiona KELLY BONARD

Proactif et flexible, doté d’un esprit critique, je sais faire preuve de respect à l’égard des autres tout en sachant m‘adapter à différentes cultures. Fiabilité, résistance au stress, vivacité d‘esprit et disposition à apprendre, tels sont mes principaux points forts. Par ailleurs, mon sens de la communication et mon esprit d‘équipe, de même que ma capacité à nouer d‘excellentes relations, tant avec mes collègues qu’avec mes supérieurs, m‘ont toujours permis d’aller de l’avant et d’atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Anticipation

Conduite de chantier

Organisation du travail