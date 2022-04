Bonjour,

Mon nom c'est Andriamihaingo Ravoniaina. J' ai 21 ans et j'habite Antananarivo.

Je suis en cours pour ma licence en droit au sein de l'Université UTB télé enseignement,

Dans le domaine professionnel, j'ai 1 an d’expérience sur le poste assistante administrative chez SH Global Mada en 2016, puis j'étais une téléopératrice chez Webhelp en 2017, enfin j'exerce le même poste qu’auparavant en étant une assistante administrative au sein de la société CEC.

Je suis intègre,autonome et sociable, j'ai un sens de responsabilité et surtout ambitieuse.

Comme hobis, je fais de la musique en étant une coach vocal,

La lecture comme loisir.

Je pratique le français couramment tandis que l'anglais la notion. Je maîtrise l'outil informatique bureautique.

Merci de prendre votre temps à lire ceci.



Mes compétences :

Droit

Natation

Musique

Informatique