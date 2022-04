Andriamirado RAOELINANDRASANA

Je travaille dans le secteur de l'animation, de la sensibilisation de bénéficiaires de projets de développement communautaire ou associatif. Je fais des Renforcement de capacité de gestion et d'entretien des infrastructures aux associations ou organisations tributaire de projets.

Connaissant la majeure partie des régions de Madagascar, et rompu aux conduites des voitures 4x4 en longues randonnées, je peux servir de chauffeur-guide touristique pour des particuliers . Je maîtrise la langue vernaculaire et les modes de vies (culturelles et sociales) de quelques régions (sinon toutes)



Mes compétences :

Etudes socio éconmiques de projet

Connaissance des régions de Madagascar

Titulaire d'un permis de conduire

Expérience des zones réculées de Madagascar

Facilité de contact

Elaboration et rédaction de rapport