Bonjour! je me nomme Hasina, je suis un téchnicien Topographe et aussi projeteur routier.

Je suis ici pour trouver des personnes avec qui échanger d'éxperience. Je peut me servir et utiliser des logiciles comme Mensura-Autocad-Covadis Topomètrique anipule des appareils topographique Station Totale Niveau GPS.



Mes compétences :

Autonomie

Travail en équipe

Topographie

Dynamisme

COVADIS

Microsoft Office

Autocad

Mesura Génius