Andrianavalona Eric RANDRIANATOANDRO

Disposant plus de 18 années d’expériences professionnelles, ses expertises se focalisent sur le pilotage et gestion de mise en œuvre des Projets à travers l’élaboration des stratégies opérationnelles, coordination et supervision, suivi et évaluation. Il a encore des compétences et expériences professionnelles en matière de Passation de Marchés:

-Plus de 10 années d’expériences dans le domaine de mise en place et gestion communautaire des infrastructures rurales notamment des infrastructures hydroagricoles, infrastructures de conservation, et infrastructures d’accès en eau à multi-usage et d’assainissement de base.

-08 années d’expériences professionnelles dans le domaine de pilotage et mise en œuvre des projets relatifs à la Sécurité alimentaire et moyens de subsistance - Amélioration de la résilience communautaire face aux chocs climatiques (Réduction des risques des catastrophes).

-Réalisé des missions d’évaluation ex-post du projet de sécurité alimentaire axé à l’agriculture familiale –- accès à l’eau potable et assainissement de base- et une mission d’élaboration d’un plan de pérennisation des acquis de projets.



Mes compétences :

Sécurité alimentaire

Microsoft Word

Gestion de projet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel