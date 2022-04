Andrianina RATSIMBAZAFY

Aujourd'hui, personne ne peut plus ignorer le monde d'Internet. Le nombre de personnes qui s'y connecte est en progression constante. C'est pourquoi je me spécialise sur tout ce qui touche ce domaine, allant de l'écriture jusqu'aux images, passant évidemment par l'audio. Que ce soit pour une conception de contenu web, ou la réalisation d'une animation 3D, le design sonore d'un film d'animation, le traitement audio... et bien d'autres encore. Je vous invite à me contacter pour de nouveaux projets.



Mes compétences :

Podcasts

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Design sonore

Audiovisuel

Audio

Jeu vidéo

Production musicale

Production audiovisuelle

3D Studio Max