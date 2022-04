Andrianjaka CLAUDINE

J'ai 34 ans et un enfant. Possédant un master en administration des affaires et commerce ainsi qu'en sociologie, mes formations m'ont permis d'évoluer dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'industrie, l'exportation et la grande distribution. J'ai 7 années d'expériences dont 1 an en tant qu'assistante de direction, et 5 années en tant que senior merchandiser dans le textile et 1 an dans la supervision des boutiques, dans la parfumerie. Ma polyvalence, ma rigueur, mon sens de la responsabilité et de l'organisation, m'ont permis d'accomplir diverses tâches dans la gestion de portefeuille clients, l'administration du personnel, les achats et le management.



Mes compétences :

Microsoft Office

Sage