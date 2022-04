Andrianoelina HASINA SOLOFOHERITSIRY

Après les études en Sciences de Gestion Option Finances et Comptabilité à l’Université d’Antananarivo, certifiées d’un BACC+4, a participé à titre de collaborateur dans différentes missions en matières de Microfinance et de revue des comptes de quelques entreprises (RAJOELY S.A, des Sociétés ORIMBATO « Fiadanana, Fanantenana, Fifaliana, Manerinerina, Nirina, Maeva ») et de mise en place de Système Informatisé de Gestion des projets financés par les Bailleurs de Fonds Internationaux notamment la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la BAD, le FIDA.



Possède une expérience dans l’évaluation et la mise en place des procédures des Institutions de Microfinance et des Projets de développement financés par les Bailleurs de Fonds.



Possède une connaissance particulière sur les Procédures de passation de Marché des Bailleurs de Fonds (BAD, FIDA, UNION EUROPEENNE, BANQUE MONDIALE).



ANDRIANOELINA Hasina Solofoheitsiry a effectué de nombreuses missions d’études et de mise en place de système informatisés de Gestion Financière et Comptable, de Suivi-évaluation, de Passation de Marché auprès des Projets et Programmes de développement financés par les bailleurs de fonds internationaux, entre autre l'ADER, FID, PROSPERER, PAEAR, Projet Santé 2, ONG AZAFADY, PNNC SECALINE, OMH, CTI ACORDS, ANGAP, Projet Education II, INSCAE, PROGRAMME NATIONAL FONCIER.....



Maîtrise parfaite des Logiciels de gestion des Projets de développements financés par les Bailleurs de fonds internationaux : TOMPRO, TOMMARCHE, TOMONG, TOMPAIE, TECPRO, TOMMANAGER, TOMFED et REGIE 2000











Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Logiciel des projet de développement : TOMATE (To

ORCHID Microfinance

SAGE SAARI et CIEL Compta

SIGMP (logiciels des marchés publics) et SIGFP (lo

Conseil