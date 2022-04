Andriantsoa RATOVONDRAHONA

Je suis ingénieur industriel. J'ai eu des expériences en formateur maintenance mécanique industriel et conseiller en formation mécanique industriel. En ce moment je suis ingénieur en fiabilité dans une des plus grandes exploitations d'extraction et de raffinage à Madagascar.



Mes compétences :

Maintenance mécanique, Equipements rotatifs (pompes centrifuge, pompe volumétrique, compresseurs, réducteurs de vitesse), Systeme détanchéité dynamique (garniture mécanique et garniture à tresse), Systeme détanchéité statique (étanchéité des bride boulonnée), Inspection mécanique,

Coaching, Formation mécanique.