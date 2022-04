Andriatahiana RAKOTONDRAMIADANA

33 ans -Marié - Père de deux enfants.

J'habite dans le Nors-Ouest de Madagascar, Mahajanga.

Quand j'étais étudiant, j'aimais beaucoup le chiffre. Ce qui m'a conduit à avoir le diplôme de Bacc série C. Ne voulant plus poursuivre la mathématique et vouloir pensée à la richesse j'ai poursuivi mes études universitaire en économie. Là encore, c'est de la mathématique en 70% des matières. Ce n'était pas ce que j'ai pensé.

Depuis 2000 j'ai travaillé pour une grande Société en tant que Magasinier. Donc après les études que j'ai fait, je n'utilise que 5% de ce que j'ai eu en formation academique. C'est vraiment très lourde d'apporter les 95% sous évalués quand on entre dans ce que nous ne devons pas avec ceux qui sont innés en nous parce que nous ne connaissons pas comment les utiliés.

Par contre j'ai eu beaucoup d'autres bagages, de connaissance en matière de la logistique sans les avoir étudiés.

En 2005, j'ai eu toujours de la pensée qui me pousse à faire de l'agriculture. Avec mes petits affaires sur ce domaine et les petits temps de week end pour y consacrer, je n'ai jamais trouvé de satisfaction parail à tous travaux que j'ai entretenu.

Donc mon objectif c'est de développer dans ce domaine avec aucune connaissance en la matière au départ mais qui est motivant en y ajoutant : mathematique-statistique-comptabilité-économie-transport-vente-irrigation-achat-développement-croissance-satisfaction-benefice-emploi-besoin--insecticide-bien-produit-prix-profit-ressources-équipement-temps-energie-force-interet-dépense-investissement-environnement-import-export-privé-monnaie-détergent-richesse-santé-denrée-moisson-récolte-semis-fumure-entretien-répartion-fongicide-engrai-sol...



Mes compétences :

Exportation

Importation