Andriatiana RAKOTOMANGA

Passionné de lecture et d'écriture depuis toujours, j'ai fini par faire de la rédaction mon métier après plusieurs années passées dans le salariat. 8 ans et plusieurs dizaines de projets offshore menés à bien plus tard, je passe à la vitesse supérieure avec Le Goût des Mots.



Le Goût des Mots, c'est la mise en commun de compétences diverses et complémentaires. Nous sommes ainsi en mesure de répondre à tous les besoins en contenu, que vous soyez à la recherche de textes SEO optimisés pour les robots, d'articles super qualitatifs surtout faits pour informer le lecteur, ou d'un juste milieu entre les deux. Notre devise est double : qualité en tout temps et respect des impératifs.



