Diplômé de l'Ecole polytechnique d'Antananarivo MADAGASCAR, spécialité Bâtiments et travaux publics en 1997.

Je travaille dans le domaine des travaux routiers, ouvrages d'art et aménagement hydroagricole .Comme chef de mission, ingénieur de contrôle et étude avec 18 ans d'expérience.

Maîtrise des logiciels: piste+, Covadis, robobat, Autocad, word, excel et Power point.