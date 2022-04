Andrieu LUC

Bonjour,

Après une reconversion professionnelle validée par un DEJEPS Perf. Rugby et un Master 2 Management des Organisations Sportives, voici maintenant 3 ans que le projet de recréer un club de rugby dans les quartiers nord marseillais a pris forme.

Entouré de bénévoles dynamiques et ambitieux, je suis aujourd'hui chargé du développement de cette association en tant que salarié.

Elle possède un programme fédéral pour les jeunes de 5 à 16 ans, au sein duquel est dispensée une formation de qualité afin de créer des passerelles vers les clubs Pro pour les meilleurs et afin d'assurer aussi une pratique visant une carrière amateur pour la grande majorité de nos jeunes.

En parallèle, nous développons un programme socio-sportif destiné aux jeunes du bassin nord marseillais avec des actions qui se déroulent pendant le temps scolaire, le temps périscolaire et extrascolaire. Ce volet très important de notre projet associatif nous permet de développer des actions allant de la parentalité à l'insertion professionnelle chez nos jeunes sportifs.



www.rugbyclubmarseillais.com



Mon expérience de 12 ans en tant qu'éducateur spécialisé et en tant qu'éducateur et entraîneur de rugby dans ma ville natale me permet de développer un projet qui me passionne.

Je me permets ici de remercier l'ensemble des personnes qui participe à la réalisation de ce projet associatif.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

Communication

Formation

Formation professionnelle

Informatique