Andrii KHAINATSKYI

• Maîtrise en Génie mécanique

• 6 ans d’expérience dans les domaines génie mécanique et civil

• Langues: Français, Anglais, Russe, Ukrainien, Turque (fonctionnel)

• Logiciels: AutoCAD, SolidWorks, Catia V5, MS Office (Word, Excel)

• Connaissance des standards et normes de la conception et de la fabrication mécanique

• Bonne autonomie et capacité d’intégration au sein d’une équipe de travail

• Bonne capacité à prendre des responsabilités, gérer le stress et polyvalence



• Projet de bénévolat: l'entraîneur de Bateau-Dragon en échange d’expérience programme Ukraine-Turquie (promotion de bateau-dragon, augmentation de niveau sportif et de capacités des athlètes (Istanbul, Turquie, de 2014 à 2015)

• Compétition internationale: "Les futurs experts de l'ordinateur de modélisation 3D", 3ème place, (Russie, Moscou, 2006) http://www.sapr.ru/article.aspx?id=16373&iid=768

• Sport: Bateau-Dragon (Médaille d'Or de la Championnat du Monde 2014, Poznan, Poland; Médaille d'Or de la Championnat d’Europe 2015, Auronzo di Cadore, Italy)

• Bénévolate: (Département de transport, Euro 2012)

• Certificat d'honneur: "Pour une participation active aux travaux de recherche de l'Université Technique Nationale de Poltava" (Poltava, Ukraine, 2008)





Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Office

CATIA

Autocad