Andrinantenaina Aubry RAMAMBAMANANA

J'étudie encore et en même temps je travaille. Je suis actuellement en 3ème année de Droit au CNTEMAD Antananarivo et travaille comme Conseiller Client à Outremer Telecom Andranomena Madagascar.

J'aime le Droit. J'aime également les actualités. Je maîtrise parfaitement l'anglais et je suis très curieux.



Mes compétences :

Droit du travail

Droit des contrats

Services publics

Droit administratif

Procédure pénale

Procédure civile

Montage audio

Traduction anglais français

Montage photo

Montage vidéo

Informatique