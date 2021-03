Titulaire d'un diplôme de Licence en Informatique et Télécommunication, passionné de nouvelles technologies Microsoft et Google et toujours à l'affut d'opportunités pour évoluer dans le monde de l'informatique par des missions en Freelance. Actuellement, je suis développeur polyvalent au sein de COMDATA, spécialisé dans les outils de reporting et Dashboard et dans du RPA