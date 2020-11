Andry RAHAMEFIARISON

Autodidacte en graphisme et Web en télé enseignement depuis 2005,

J'ai acquis beaucoup d'expérience depuis mon entrée dans une agence de communication en 2006.

Maitrise les outils graphiques et web d'adobe et autres outils graphiques et de codage web.



Solide expérience en design web principalement dans le E-commerce et le Corporate.

Découpage des maquettes et codage pour la mise en place dun site responsive (Desktop, Tablette et Mobile).



Utilisation de CMS Opensource tels que : Wordpress, Magento, Thelia, CMS Made Simple ...

Intégration web dans la conformité W3C et une bonne connaissance et pratique de laccessibilité numérique.



Mes compétences ?

Expertise CMS:

Magento , Wordpress, Woocommerce, Elementor, Prestashop, Cms Made Simple



Expertise Technique:

Photoshop, Illustrator, Indesign, Adobe XD

HTML5/CSS3, Less, Sass, Bootstrap 4, XML, php/MySQL

Javascript/jQuery, Vue.js

Suite adobe



Contact : mattcreation@gmail.com / +261344043000