Andy THEODOROU

>>> LA TRADUCTION : MON MÉTIER PRINCIPAL

Je suis TRADUCTEUR indépendant avec les combinaisons de langues suivantes :

- du FRANÇAIS vers l'ANGLAIS.

- du GREC vers l'ANGLAIS.

- de l'ESPAGNOL vers l'ANGLAIS.



Je peux prendre en charge la plupart de demandes de traduction dans mes domaines de spécialisation ainsi que vos textes généraux, comme les sites e-commerce, les sites de voyages et de tourisme, les cartes de restaurant, les cours de peinture, etc, pour donner quelques exemples de travaux déjà livrés.



Occasionnellement, je traduis du catalan ou vers le français, le grec ou l'espagnol (selon le lectorat-cible et à quel point le texte doit sonner « naturel »).



>>> MES SERVICES ANNEXES

Je propose également les services suivants :

- correction / relecture / révision des documents déjà écrits / traduits.

- synthèse / rédaction des textes (anglais seulement).

- mise en page / PAO (voir ci-dessous).



>>> DOMAINES DE SPÉCIALISATION

Dans une vie antérieure, en tant que salarié, j'ai acquis de l'expérience et des connaissances en effectuant des tâches de rédaction et de correction au sein d'entreprises diverses, de l'édition médicale au marketing en santé en passant par la fabrication des dispositifs médicaux, la recherche clinique et la veille concurrentielle pour le secteur pharmaceutique. Ceci m'a fourni des bases solides dans les domaines médical/pharmaceutique et m'a servi de tremplin pour me lancer à mon compte.



Aujourd'hui en tant que traducteur indépendant, mes domaines de spécialisation sont la médecine et l'industrie du médicament (englobant le développement, le marketing et la réglementation des produits pharmaceutiques et biothérapeutiques).



>>> MISE EN PAGE

J'ai une solide expérience professionnelle en ce qui concerne la mise en page. Concrètement, trois ans au sein d'une maison d'édition où j'utilisais Quark XPress (l'InDesign de l'époque) au quotidien pour effectuer des tâches éditoriales et de mise en page.



Aujourd'hui, j'utilise le logiciel Adobe InDesign CC pour :

> créer des mises en page, p. ex. des posters scientifiques.

> traduire les documents marketing, les catalogues, les newsletters, les brochures, etc, directement dans le fichier indd/idml pour un flux de travail plus fluide et moins risqué.



>>> RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Si vous envisagez me confier une mission : mon CV et des références sont disponibles sur demande.