Anéolia SARL

Anéolia est un fabricant français spécialiste de l’analyse de gaz. et de l'intégrité des emballages.



Sa marque ABISS dispose d’une large gamme d’instruments :

- Analyseurs de gaz et de fuites pour le contrôle d’intégrité des emballages

- Analyseurs de gaz pour le control des process industriels continus

- Appareils de contrôle des réseaux gaziers pour les hôpitaux (ISO 7396-1)

- Analyseurs de gaz d’ambiance



La marque ABISS représente une équipe de techniciens avec plus de 25 ans d’expériences.



Cette équipe d'ingénieurs et technico-commerciaux de terrain donnent à Anéolia une présence, une écoute, une réactivité, qui ont fait la renommée de la marque des instruments ABISS marque d'Anéolia https://aneolia.com/fr/



Notre expertise dans la technique des gaz et l'instrumentation permet une intégration immédiate de capteurs adaptés à la situation de contrôle de process industriel.



ABISS excelle dans la personnalisation d'équipement dédiés à une application spécifique.



Vidéo entreprise : https://youtu.be/XbsisDuV1aM

RGPD - Information sur les droits : https://aneolia.com/fr/mentions-legales/



Mes compétences :

Contrôle qualité

Packaging

HACCP

Atmosphère modifiée ou compensée

Agroalimentaire