Anfifou ATHOUMANE

Ce profile est posté par ATHOUMANE Anfifou titulaire d'une licence en Electronique et telecommunication.

Avec mon diplôme de Technicien supérieur en réseaux informatiques et telecommunication, je me projette sur le long terme au diplôme d' ingénieur réseau informatique.

Ainsi mes recherches penchent surtout à l'administration réseaux / et ou Administration réseaux et système



Mes compétences :

Zabbix

Apple Mac

Cisco Switches/Routers

Domain Name Server Protocol

Dynamic Host Control protocol

LAN/WAN > VLAN

Linux

Linux Fedora

Microsoft Outlook

Microsoft Windows

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

TCP/IP

ZigBee