Je suis Mr. Ange Mombu licencié en sciences informatiques de la faculté des sciences, département de Mathématiques et Informatiques à l'Université de Kinshasa. je suis également développeur et concepteur des applications informatiques (Web, destop et mobile), chercheur dans le domaine de Big Data, Machine Learning, Datamining et Logique Floue, et enfin je suis un jeune entrepreneur et chercheur d'opportunité...