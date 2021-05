Madame, Monsieur, J'habite à Nice depuis 8 ans, je travaille à l'hôtel Régence, Massenet et Club Inn en tant que réceptionniste depuis 7 ans. Ma langue maternelle est l'italien, je parle couramment le français et l'anglais et en plus j'apprends l'espagnol. J'ai une très solide expérience dans l'accueil et le tourisme. J'aimerais trouver un travail dans un milieu international où je puisse utiliser les compétences que j'ai acquises et continuer à les développer. Je suis passionnée par le travail et souhaiterais trouver un poste qui me donne l'opportunité de m'épanouir. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour un entretien à votre meilleure convenance.

Sincères salutations,

Angela Bettella



Mes compétences :

Traduction

Enseignement

Accueil

Microsoft Office

Internet

Assistanat de direction