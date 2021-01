Angèle CASANOVA

Dans un contexte agricole en évolution, allier performance agronomique et efficience environnementale est aujourd’hui une nécessité pour que chaque exploitation puisse assoir sa durabilité.



Professionnelle de la conception de systèmes de production biologique et basés sur la performance agro-environnementale, j’apporte mes compétences techniques et mes qualités d’animation afin d’expérimenter, de développer et de diffuser des pratiques culturales durables.



J’accompagne, ainsi, les agriculteurs dans une adaptation progressive de leur outil de production.



Mes compétences :

Protection des cultures

Agronomie

Expérimentation végétale

Conseil et développement agricole

CERTIPHYTO CSPP

Agriculture biologique

Agroécologie