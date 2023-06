Angèle MINICONI

SurArray, nous avons plus de 40.000 références de pièces plastiques standards adaptées à l'industrie en général. Sur notre site internet, vous pouvez demander des échantillons gratuits, des plans 2D et 3D, consulter les vidéos d'application des pièces... Une fois sur notre site, vous avez la possibilité de demander plus d'informations ou de l'aide pendant les heures de bureau via le chat.



ISC Plastic Parts est une entreprise certifiée ISO 9001:2015 dont le siège est en Espagne. ISC est spécialisée dans les productions européennes (nous fabriquons en Europe) et dans la distribution internationale de nos pièces plastiques standards et spéciales pour la fixation et la protection de composants pour l'industrie dans ses processus de production.