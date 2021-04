Je travaille actuellement en tant que Chef de Projet Adjointe sur le projet du ONE MONTE CARLO à Monaco en tant qu'AMO du projet. Le chantier se terminant, ma mission et mon contrat touchent à sa fin. Je recherche donc activement un poste de Chef de Projet Immobilier.

Diplômée et major de promotion d'un Master 2 à l’École Supérieure de l'Immobilier (ESPI) en 2014, mon expérience s'enrichit donc de connaissances et de compétences significatives.