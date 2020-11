Angéline GIRARDAT

Rigoureuse et responsable, j'ai un excellent sens de la communication. Suite à des études en langues et de nombreuses expériences à l'étranger, j'ai l'habitude de m'adapter à différentes cultures et personnes.



Actuellement diplômée d'un master en langues étrangères appliquées, spécialité négociation de projets internationaux, je suis à la recherche d'un poste de manager dans la communication ou les relations internationales.



Bien plus que motivée à concrétiser mon projet professionnel, j'espère trouver un emploi dans lequel je pourrai donner le meilleur de moi-même et apporter toute ma polyvalence.





Mes compétences :



Communication offline & online



Négociation



Marketing digital



Gestion des réseaux sociaux



Microsoft Office