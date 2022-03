Angéline GLUARD

Je suis consultante et formatrice.

J'aide les dirigeants,

à prendre soin d'eux et de leurs équipes,

pour renforcer leur engagement professionnel.

Je suis experte de l'amélioration des conditions de travail au quotidien.



Mes valeurs : sincérité, partage, respect de la nature et de la nature humaine.



Soyez précurseur ! Anticipez !

Préparez votre entreprise, dirigeants et collaborateurs à s'adapter aux nouveaux métiers de demain, aux apports du numérique, aux relations intergénérationnelles et aux nouvelles organisations de travail !



Préparez vos étudiants, stagiaires et nouveaux collaborateurs à apprendre sereinement, à découvrir leur environnement avec sérénité et y travailler avec enthousiasme !



Je vous propose avec AGIREVA des actions de conseils et des formations personnalisées pour voir l'avenir dans vos entreprises avec le sourire, que vous soyez collaborateurs ou chefs d'entreprises.

Nous construirons cet avenir ensemble en se basant sur ces trois thèmes :

- Relations aux autres,

- Relations au numérique et

- Formation de soi.



Diplômée en Sciences de 'lÉducation, Formation tout au long de la vie et Interventions Sociales, mes expériences variées dans des domaines complexes allant de l'Assurance à l'Éducation nationale, en passant par le Numérique, l'Automobile, le Bâtiment et l'Artisanat en tant qu'informaticienne, manager d'équipes, formatrice et directrice de projet me permettent de comprendre vos réels besoins.



Mes qualités et valeurs principales de partage, respect, sincérité, écoute, discrétion, persévérance, courage et esprit d'humanité vous aident à retrouver du sens dans toutes les activités professionnelles des acteurs de votre entreprise, profiter des occasions de donner le meilleur deux-mêmes, d'avoir une vision commune des objectifs stratégiques et de construire ensemble le meilleur chemin pour les atteindre.



Je vous accompagne dans vos actions de développement des compétences et personnalise avec vous mes formations innovantes, participatives, animées et motivantes Elles suscitent l'intérêt des stagiaires qui n'oublient pas dès le lendemain de la formation tout ce qu'ils ont appris !!!



Facilitatrice et animatrice de groupes de travail efficaces, j'ai travaillé dans le monde de l'ESS Économie Sociale et Solidaire. Mon expertise vous permet d'agir rapidement dans la mise en œuvre de vos pratiques RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises, de construire et développer votre marque employeur, sans oublier le respect de vos obligations légales en matière de lutte contre toute forme de harcèlement au travail.





ACTUALITES 2021 :

- Certifiée Management AGILE Méthode DISC

- Référencée à l'INTEFP pour les formations communes au dialogue social